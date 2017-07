Stan Lee's Lucky man: il utilise ses implants capillaires pour obtenir le rôle

Bien que l'acteur que l'on avait pu voir dans la trilogie du Hobbit de Peter Jackson a eu recours à des implants capillaires, il n'est pas prêt à passer sur le billard pour faire de la chirurgie esthétique. "C’est tellement dommage que les jeunes y pensent, a ajouté James Nesbitt. Avant, on avait tendance à penser que l’âge renforçait le personnage. Regardez Samuel Beckett quand il était plus vieux, ou Richard Harris, mais je pense que les jeunes acteurs ont de plus en plus de pression."