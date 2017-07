Stan Lee reçoit les hommages d'Hollywood

Le père de Spider-Man, Hulk, Iron Man et des X-Men, a rigolé devant cet hommage et a plaisanté en déclarant qu'il "aurait demandé une augmentation", s’il avait su. "Je suis l’homme le plus chanceux du monde, parce que j’ai eu des amis. Et avoir les bons amis, des gens sur qui on peut compter et qui vous disent la vérité, ça fait tout", a déclaré l’homme célèbre pour ses Comics.

Votre série Stan Lee's Lucky Man se poursuit avec deux nouveaux épisodes ce vendredi 28 juillet dès 20h20 sur La Deux.