Le papa de Spiderman, Hulk et X-Men donne naissance à un héros d'un autre genre

Une légende des Comics

Lucky Man a été imaginé par Stan Lee. Cet auteur américain est une légende des comicbooks, genre dans lequel il a débuté il y a plus de 70 ans.

Durant cette longue carrière, il a co-créé des personnages comme Spiderman, Hulk, les Quatre fantastiques, Thor, Iron Man ou encore les X-Men.

Un nouvel héros... différent !

A 92 ans, Stan Lee a imaginé pour la chaîne britannique Sky1, un personnage dont l’habilité est de maîtriser sa propre chance.

Le rôle a été confié à James Nesbitt vu récemment aux génériques de la saga du Hobbit et de la série The Missing. Il réussit à donner à son personnage ce mélange de rigidité héritée de l’establishment, d’humour grinçant, de décontraction un rien jamesbondesque et ce grain de folie qui fait le charme de la Grande-Bretagne.