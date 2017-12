Passez un dimanche magique avec le Gala du Festival International du Cirque de Monte Carlo !

Ce dimanche 17 décembre, la Une vous offre un avant gout de Noël avec la diffusion du Gala du Cirque de Monte Carlo, le plus célèbre festival de cirque au monde !

Vivez un moment magique en famille au cœur du chapiteau de Fontvieille, lieu mythique du cirque, fondé en 1986, par le Prince Rainier III.

Pour cette 41ème édition, pas moins de 170 artistes défilent sur la piste pour faire le show, mais aussi pour tenter de repartir avec le tant convoité "Clowns d'Or", LA récompense suprême dans le monde du cirque, aussi important que l’Oscar au cinéma.

Fidèle à ce rendez-vous annuel, S.A.S. la Princesse Stéphanie de Monaco, accompagné de son frère, le Prince Albert, préside avec enthousiasme ce festival retransmis dans le monde entier, et qui attire un public toujours plus nombreux. Au programme : émotions et sensations fortes garanties.

Retrouvez, entre autres, les frères Zapashny et leurs fauves qui proposent d'impressionnantes prestations mais aussi le contorsionniste Alexandre Batuev qui retourne toutes les têtes, ou encore la troupe acrobatique de Xinjiang et leurs impressionnantes pyramides humaines à 4 étages !

Acrobaties suspendues, sauts à bascule, prouesses dans les airs, tours de magie spectaculaires, ou encore dressages de fauves, le Cirque de Monte Carlo tiend, une fois de plus, ses promesses.

Un moment féerique à ne pas manquer ce dimanche 17 décembre à 15h10 sur la Une !