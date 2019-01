Dès le 19 janvier 2019 : "SKAM Belgique", 3e saison inédite

Lucas va tomber amoureux d'Eliott, un terminal arrivé au lycée au milieu de l'année. Confronté au regard des autres, en particulier celui de ses amis Yann, Basile et Arthur, mais aussi de ses parents, il commence par s’enfermer dans le déni avant de s’accepter tel qu’il est, d’assumer son homosexualité et de vivre pleinement son histoire d’amour.

Dans le même temps, Lucas aide le crew pour rénover le foyer du lycée. Avec Daphné comme éternelle leader sur-motivée, elles rêvent d’un lieu chaleureux et ouvert à tous, THE place to be.