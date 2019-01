Le Festival International du Rire de Liège présente la nouvelle scène de l'humour !

Le Festival International du Rire de Liège revient pour une nouvelle édition en plein cœur de la cité Ardente, au Forum de Liège, et le Gala de la nouvelle scène de l'humour fait son grand retour !

Un vent de folie et de fraîcheur souffle sur cette soirée inédite présentée par Jean-Luc Lemoine en compagnie d'une pluie d'artistes de la nouvelle scène francophone de l'humour.

Les talents les plus prometteurs de l'humour se succèdent sur la prestigieuse scène du Forum de Liège… Parmi eux : le duo Kevin et Tom qui cartonnent avec leur web-série "Comment !", la faussement naïve Elodie Poux qui a abandonné les bancs d’école pour se consacrer à la scène, le très créatif Alex Ramires, célèbre pour ses vidéos "low cost" sur le net ou encore "L’éternel adolescent attardé" BenH, l'imitateur Fabian Le Castel, mais aussi, la fémini(humori)ste Farah, la miss-méteo Cécile D'junga, Guillermo Guiz, Akim Omiri, Alexandra Pizzagali, Laurie Peret, Jacques Bonvin, et Lenny M'bunga.

Un rendez-vous à ne surtout pas manquer ce dimanche 30 décembre sur La Deux, à 20h05... Avant de fêter la nouvelle année comme il se doit !