Le Festival du Rire de Liège ouvre ses portes aux jeunes talents!

Le Festival International du Rire de Liège revient pour une nouvelle édition en plein cœur de la cité Ardente, au Forum de Liège !

Grande première cette année, les Frères Taloche ont décidé de dédier un nouveau gala à la nouvelle scène de l'humour !

Les talents les plus prometteurs de l'humour belge et français se succèdent sur scène, chapeautés par Alex Vizorek et Guillermo Guiz.

Sur la prestigieuse scène du Forum de Liège, le duo d'un soir met à l'honneur les jeunes talents :

Kody, l'humoriste belge, très connu pour ses personnages dans l'émission "Le Grand Cactus" ouvre le bal et tante de se vendre... en 5 minutes ! Tom Villa, se penche sur la question typique : "Peut-on rire de tout" ?

Tania Dutel, parle de ses expériences d'avant comédienne et des petits "trucs" gênant de la vie de tous les jours ! Les Jumeaux, Steeven et Christopher, se glissent dans la peau de lions pour évoquer l'alimentation des végétariens!

Le Suisse Thomas Wiesel dépeint les clichés qui frappent notre pays, le français Maxime Gasteuil, présente Mimie la chipie, une blogueuse qui adoooore les filtres Snapchat !

Tristan Lopin, la touche glamour de la soirée, est un cœur à prendre, et il le fait savoir ! S'appeler Pierre-Emmanuel, c'est pas toujours évident... PE, jeune humoriste raconte son histoire. Et comme ce prénom n'est pas commun, un deuxième Pierre-Emmanuel est la partie ! Mais cette fois, c'est un français : Pierre-Emmanuel Baré ... et il l'est vraiment!

Ce n'est pas toujours facile d'annoncer à ses parents qu'on est homosexuel... Jeanfi en est la preuve ! Des angoisses, on en a tous ! Yacine Belhousse a une bonne technique pour les appréhender : les écrire et en faire des chansons !

Laura Laune, fait comprendre, toute en finesse, qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on dit aux enfants. Le Québecois, Olivier Martineau s'attarde sur un grand mystère : les femmes ! Enfin, Waly Dia, tout droit sorti du Jamel Comedy Club, parle sans tabou des différences entre les religions.

Un rendez-vous à ne surtout pas manquer ce jeudi 21 décembre sur La Deux, à 20h30 !

De quoi commencer les Fêtes de fin d'année en beauté !