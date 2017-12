Signé Taloche vous conte Noël ce 29 décembre!

Pour terminer les fêtes de fin d’année en beauté, les Frères Taloche proposent de revivre la magie de Noël des con(te)s de votre enfance !

A cette occasion, ils invitent toute une flopée d’artistes sur la scène du théâtre de Spa pour un Signé Taloche spécial Noël.

En invitée d’honneur, l’incomparable Chantal Ladesou évoque la nouvelle passion de son cher et tendre, Michel, et parle de son étiquette d’ "Ikea-addict".

A découvrir aussi, les australiens Umbilical Brothers, un duo de performers buccale et corporel.. La belge Manon Lepomme, alias "Misses Apple", ancienne professeur d'anglais qui fait son baptème sur la scène de Signé Taloche !

Mais aussi, Elastic et son assistante très particulière, Serge Llado et sa manière très particulière d’écouter des chansons, la troupe Akropercu avec un mélange de sketchs et percussions, et enfin, le duo Constance et Marie Reno proposent leur compostions "chanter les saisons"…

Pour rythmer le tout, et ajouter un peu de magie de Noël, les Taloche revisitent certains contes à leur manière…

Rendez-vous ce vendredi 29 décembre à 20h20 sur La Une !