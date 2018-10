Réservez vos places pour les Galas du Festival International du Rire de Liège avec Kev Adams, les Chevaliers du Fiel et bien d'autres!

Pour cette 8ème édition du Festival International du Rire de Liège, Les Frères Taloche ont confié les commandes de leur "bébé" au duo "Les Chevaliers du Fiel".

Le duo comique français constitué d'Éric Carrière et Francis Ginibre multiplient les capsules vidéo humoristiques, les passages en télé, les rôles au cinéma et la scène depuis plus de 20 ans. Un duo qui compte plus de 20 spectacles à son actif, et qui ne cesse de se renouveler !

Ce jeudi 18 octobre, les Chevaliers du Fiel embarqueront sur les planches du Forum de Liège, le prodige Kev Adams, l’atypique Jarry, le touche-à-tout Fabrice Eboué, l’infatigable Elisabeth Buffet, le piquant Jérôme de Warzée, la mère courage Véronique Gallo, l’incontournable Olivier de Benoist, le duo surréaliste Ben et Arnaud Tsamère, Sellig et sa désopilante saga du quotidien, sans oublier les Frères Taloche, producteurs du Festival.

Mais ce n'est pas tout! pour la deuxième année consécutive, Vincent et Bruno Taloche vous proposent de partir à la découverte de la nouvelle scène de l'humour, le mardi 16 octobre, au Forum de Liège.

A la présentation : Jean-Luc Lemoine ! Il mettra à l’honneur le duo Kevin et Tom qui cartonnent avec leur web-série "Comment !", la faussement naïve Elodie Poux qui a abandonné les bancs d’école pour se consacrer à la scène, le très créatif Alex Ramires, célèbre pour ses vidéos "low cost" sur le net ou encore "L’éternel adolescent attardé" (c’est le titre de son spectacle) BenH, mais aussi, la fémini(humori)ste Farah, Guillermo Guiz, Alexandra Pizzagali, Laurie Peret, et Lenny M'bunga.

Le Festival se tiendra du 16 au 21 octobre 2018 dans de nombreuses salles à Liège avec plus de 30 spectacles!

Infos et réservations : http://www.voorire.be/le-programme.html