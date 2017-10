Michel Leeb fête ses 40 ans de carrière sur la scène de Signé Taloche !

Accompagné des Frères Taloche et de son band de musiciens, Michel Leeb revisitera ses grands classiques. Et il profitera aussi de l’émission pour mettre à l’honneur des artistes qu’il apprécie particulièrement comme Christelle Cholet, James Deano, Jimmy Delp, Warren Zavatta, les Curatola Brothers, ou encore Kody (grand fan de Michel Leeb) et le duo Kevin et Tom, dont le deuxième n’est autre que son fils !