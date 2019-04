Laurent Gerra et tous ses personnages dans le prochain Signé Taloche, ce vendredi 12 avril.

Ce vendredi 12 avril, Laurent Gerra est l’invité d’honneur de "Signé Taloche"

A l’occasion de leur 75ème émission, Bruno et Vincent ont confié les rênes de la soirée à l’imitateur le plus populaire du moment.

Ce n’est donc pas un, mais une multitude d’invités, plus vrais que nature, que vous retrouverez sur scène : de Patrick Sébastien, en passant par Céline Dion, Fabrice Lucchini, Nicolas Sarkozy, Alain Delon, ou encore Laspalès.

Mais ce n’est pas tout, des invités en chair et en os vous accompagneront tout au long de la soirée. Pablo Andres alias l’agent Verhaegen qui vérifiera s'il n’y a pas de tapage nocturne, Jeanfi Jansen le stewart exubérant à l’accent ch’ti, Topick et son cours de ski improbable, le duo complètement fou Stotz et Giroud, mais également le mentaliste Viktor Vincent et Florence Mendez.

Une soirée exceptionnelle, à vivre, ce vendredi 12 avril à 20h50 sur la Une !