Jérôme de Warzée s'empare de Signé Taloche, ce vendredi 8 juin!

Ce vendredi, le co-animateur du Grand Cactus sera au cœur de ce 73ème numéro de Signé Taloche avec des sketchs inédits, des interventions en plateaux, mais aussi des images d’archives. Il faut dire que le chroniqueur du 8/9 est un fidèle de l’émission depuis ses débuts, puisqu’il l’a co-écrite durant des années.

Jérôme devra aussi relever les différents défis lancés par Bruno et Vincent tout au long de la soirée… Ancien champion de Belgique de scrabble, et ex instructeur d’auto-école, l’humoriste devra prouver qu’il n’a rien perdu de ses vieux réflexes !

Au programme : scrabble géant proposé par le public et leçon de conduite avec un novice, bien connue à la RTBF !

A ses côtés, des invités exceptionnels, pimenteront encore plus cette émission : le cultissime Renaud Rutten, la super maman Véronique Gallo, la pro du rubix cube Caroline Marx, et la jeune prodige Farah.

L’acrobate russe, Vladimir Georgivski, proposera, quant à lui, un numéro époustouflant et haletant de trempoline.

Une soirée d’humour piquante à vivre ce vendredi 8 juin à 20h25 sur la Une !