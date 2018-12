Fêtez les 20 ans de "Signé Taloche" avec une émission spéciale anniversaire et un best-of!

Signé Taloche est né d’une envie commune de Vincent et Bruno Taloche de créer une émission où les artistes de music-hall pourraient montrer l’étendue de leur talent sur une chaine de télévision publique.

Dès lors, depuis 1999, les Frères Taloche proposent, à raison de quatre fois par an, des spectacles hauts en couleurs, alliant l’univers du Music-Hall à celui de l’humour.

Tout d’abord enregistré au Grand Théâtre de Verviers, jusqu’en 2015, et puis au Théâtre de Spa, Signé Taloche a révélé des artistes aujourd’hui confirmés : Elie Semoun, Arnaud Tsamère, Anthony Kavanagh, Virginie Hocq, Chantal Ladesou, Eric Antoine, Michel Leeb, Jérôme de Warzée, et bien d’autres.

Au fil des ans, le programme s’est enrichi et modernisé, jusqu’à y intégrer les nouvelles générations de l’humour, le stand-up, et aujourd’hui, des capsules vidéo et des bonus en coulisses.

Les Frères Taloche sont fiers d’avoir pu créer leur émission, leur permettant d’inviter pas moins de 450 artistes en 20 ans, tant des connus et reconnus que d’autres faisant à cette occasion leur première télé, et de nombreuses nationalités différentes. Tous considèrent d’ailleurs l’émission comme un tremplin et comme l’une des références belges en matière d’humour et de Music-Hall.

La mise en valeur des artistes, telle est la seule devise de Signé Taloche !

Grâce à TV5 Monde, l'émission est suivie dans le monde entier, même en Afrique et en Amérique.

Pour leurs 20 ans, les Frères Taloche ont donc prévu de fêter cette longévité incroyable, et unique à la RTBF (seul le Jardin Extraordinaire existe depuis plus longtemps) au travers d’une émission spéciale et pleine de surprises, suivie d’un best-of inédit, retraçant les moments fort de l’émission au fil des ans !

Fêtons ça ensemble le vendredi 28 décembre à 20h25 sur La Une lors de cette soirée exceptionnelle !