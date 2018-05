Montée des marches VIP avec la spéciale Festival de "Kannes" dans Signé Taloche !

Retrouvez les frères Taloche en maîtres de cérémonie de ce nouveau numéro de Signé Taloche spécial Festival de "Kannes" !

Au programme: montée des marches exceptionnelle en direct du Casino de Spa, distribution de palmes, strass et paillettes !

Grande nouveauté, des séquences en coulisses tournées au local maquillage et au frigo rythmeront l’émission. Situations loufoques et décalées avec les invités en perspective !

Des invités exceptionnels nommés dans les différentes catégories se mettront sur leur 31 pour l’événement ! Retrouvez Gil Alma, acteur et humoriste de Nos Chers Voisins, qui parlera de son complexe... Ou encore l'humoriste Sellig qui parlera de la technologie, la mère indigne Olivia Moore, le jeune et prometteur Félix Radu, mais également le magicien Laurent Beretta et les Dressing Flash avec leur impressionnant numéro de quick change.

La convoitée palme d’or sera remise à un invité d’honneur : Pascal Légitimus ! Ce dernier s'imaginera en homme enceinte.

Soyez au rendez-vous pour une soirée riche en émotion et en surprises ce vendredi 4 mai à 20h50 sur la Une !