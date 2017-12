Sherlock saison 4: est-ce la fin de la série ?

Les interprètes du duo légendaire, Holmes et Watson, Benedict Cumberbatch et Martin Freeman sont de plus en plus sollicités. Difficile pour eux de se libérer pour les besoins de la série, ce qui fait penser qu'elle devrait s'achever avec cet épisode au nom significatif: "The Final Problem" ("Le Dernier Problème").

Des créateurs qui en veulent plus !

Mark Gatiss et Steven Moffat , les créateurs de Sherlock restent cependant assez laconiques sur la fin (ou pas !) de la série.

"La saison 4 peut effectivement signer la fin de Sherlock. Je ne dis pas que c’est le cas, mais ce serait possible. Avec les saisons précédentes, il aurait été impossible de mettre un point final à la série, car les derniers épisodes terminaient en gros cliffhanger. C'est la première fois que la série peut réellement se terminer", expliquent-ils au magazine Deadline.