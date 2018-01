Sherlock : ce que vous ne savez pas sur la série !

La série qui retrace les aventures du célèbre détective à l'ère moderne pourrait s’achever avec cette quatrième saison. Il serait donc dommage de louper l’ultime épisode diffusé le 8 janvier sur La Deux !

D'autant plus qu’il promet d’apporter son lot de grandes révélations. Les secrets enfouis de la famille Holmes vont en effet refaire surface… Mais les secrets et énigmes ne sont pas présents que dans l’intrigue. Depuis 2010, de nombreuses anecdotes et infos peu communes entourent la série.

On a mené l’enquête pour vous… Connaissiez-vous les faits suivant ?