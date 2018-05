"Shades of Blue" : Jennifer Lopez revient avec une saison 2 !

Impardonnable

Harlee Santos prend des mesures radicales pour couvrir le meurtre de son ex-mari violent, Miguel. Le capitaine Matt Wozniak passe un accord avec l'agent du FBI Robert Stahl pour éviter la prison à lui-même et à son équipe, mais il comprend très vite que Stahl l'a conduit tout droit dans un piège inextricable. Alors que l'équipe gère les répercussions du braquage raté, Tess peine à dissimuler sa blessure par balles très douloureuse...

En pleine tempête

Wozniak découvre que la véritable cible de Stahl est son amie Julia Ayres, qui se présente à la mairie de New York. La guerre est alors déclarée entre les deux hommes. Harlee, elle, se retrouve plongée dans son passé en menant l'enquête et fait une découverte qui la met dans une position délicate entre Wozniak et le FBI. Au poste, un nouvel invité surprise menace de découvrir les plus sombres secrets de l'équipe...

