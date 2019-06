Jennifer Lopez : à 11 ans, sa fille fait sensation sur scène

Détective et mère célibataire, Harlee Santos, qui travaille au sein d’un groupe de policiers véreux, est prête à tout pour offrir une belle vie à sa fille, même à accepter des pots de vin. Mais quand elle est arrêtée par le FBI et forcée de fournir des renseignements sur ses "frères", la détective va devoir trouver la frontière entre amour, loyauté, honneur et trahison.