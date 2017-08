Les séries belges reviennent en force sur la RTBF

Le tournage de "Champion", une dramédie autour de Soulimane Ben Arafa, star mondiale du football, devrait démarrer mi-septembre ! Le rôle principal sera incarné par Mourade Zeguendi, l’une des figures marquantes du film "Les Barons".

"Ennemi Public 2" va partir en tournage cet automne. L’équipe commence sa préparation le 1er septembre. La suite de la première saison s’annonce forte "Pour vaincre un monstre, il faut un monstre". Rien ne tourne plus rond. Chloé, Lucas, Patrick… Pour chacun, la situation semble encore plus embourbée… Et cette dernière image de la sœur de Chloé, Jessica, adulte et en vie…