Bientôt 3 nouvelles séries belges à découvrir !?

Pour rappel, le Fonds FWB/RTBF pour les séries belges lancé conjointement par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la RTBF mutualise les moyens de la Fédération et de la RTBF à hauteur de près de 15 millions d’euros sur quatre ans (2014-2017) afin d’ouvrir un nouvel espace de création télévisuelle autour de séries belges, francophones, identitaires et populaires.

Le jury du comité de sélection est composé de trois représentants de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de trois représentants de la RTBF.

La trêve, Ennemi Public, Unité 42 et eLegal

C'est ce fonds qui nous a permis de découvrir de super fictions comme La Trêve et Ennemi Public dont les saisons 2 se préparent actuellement.

Plus récement, les téléspectateurs de La Une et Auvio ont pu voir les séries Unité 42 ou encore eLegal. Ces séries 100% belges ont également vu le jour grâce à ce fonds.

Avec ces 3 nouveaux projets, la fiction belge a de beaux jours devant elle.