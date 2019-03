Xavier Deluc en a-t-il marre de "Sections de Recherches" ?

Le premier point qui pousse Xavier Deluc à se remettre en question au sein de "Section de Recherche" est le rythme et la quantité de travail à fournir :

"Si l'on veut un certain confort et être toujours exigeant avec la série, on ne pourra continuer à ce rythme-là."

Avec 8 mois de tournage par an et 155 épisodes tournés au total, on peut comprendre le ressenti de l'acteur. Mais ce n'est pas la seule raison qui le pousse à s'exprimer à ce sujet.