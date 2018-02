Section de recherches : déjà des infos sur une saison 13 ?

Rencontré au Festival de Luchon, Xavier Deluc nous offrait ses confidences sur la nouvelle saison de Section de recherches dont deux épisodes sont à retrouver chaque samedi à 21h sur La Une.

"On va dire qu’il est habitué à prendre des coups, et disons qu’il n'est plus à un coup près" nous dévoilait-il, plein de malice, de son personnage.

À présent que les fans se régalent avec de nouvelles intrigues, une question se pose : est-ce bientôt la fin ?