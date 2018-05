Saison 13 officielle pour " Section de recherches " !

Une saison 13 oui, mais quel avenir à long terme ? Le temps serait compté pour la série, Xavier Deluc évoque " une fin tranquille et douce d'ici trois ans ". Que les fans se rassurent car les avis divergent encore au sein de la production. Elise Castel, productrice artistique, n'est pas convaincue d'une fin à venir étant donné l'importance de l'audience dans cette décision. Particulièrement séduit par cette série constamment remise en question, il se pourrait bien que le public puisse sauver " Section de recherches " ... Wait & See, comme on dit !