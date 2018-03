Les secrets de tournage de "Section de recherches"

Enfin, la série propose un nouveau visage pour cette saison inédite, Ariel Grimaud interpétée par Elise Tielrooy.

"C’est un rôle particulier car c’est le seul où on ne peut pas improviser. Elle doit utiliser des termes techniques et être précise. Pour rendre ce type de personnage intéressant, il faut lui laisser de l’espace pour s’amuser. Elise enrichit beaucoup son personnage par ses propositions de jeu, le ton et le décalage qu’elle a tout de suite apportés. Elle campe parfaitement “la nouvelle” qui n’a pas les codes et qui dérange. Très tactile, elle déstabilise beaucoup Bernier, plutôt pudique, et ça l’amuse follement", expliqait TF1 au Ciné Télé Revue.

