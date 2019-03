La 13ème saison inédite de "Sections de recherches" débarque sur La Une

Manon Azem avait joué dans la série entre la saison 7 et la saison 11. Qu'est-ce qu'il l'a poussée à s'en aller et surtout à faire son retour au sein de "Sections de Recherches" ? Elle se confiait sur le sujet à l'approche de cette nouvelle saison :

"J’avais intégré "Section de Recherches" en milieu de saison 7 et l’ai quittée courant saison 11, pour des raisons professionnelles et personnelles. (…) Ils m’ont recontactée pour me proposer de jouer, non plus un gendarme, mais un guest, dans des conditions incroyables, à l’autre bout du monde. Comment refuser ? Mais au-delà de cela, je trouvais intéressant de boucler la boucle."