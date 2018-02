Franck Sémonin de "Section de recherches" : découvrez le meilleur… et le pire !

Franck a 3 enfants, Théo (13 ans), Gabin (7 ans) et Ariel (18 mois) qui vont prochainement déménager à Grasse afin de voir plus leur papa. Un besoin, comme l’expliquait l’acteur dans Télé Poche : "Section de recherches se fait dans la région niçoise et je ne vois ma famille que trente heures par week-end, sauf en février-mars et juillet-août, quand les tournages s'arrêtent".

Bien qu’en couple avec sa compagne Hélène, Franck révèle être un véritable séducteur au magazine : "La séduction est un jeu dans lequel je me trouve très vite piégé, car je drague tout le monde : les jeunes filles, les mamies, les mamans et même les gays".