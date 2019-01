"Chiens et Chats Sans Collier" : Abandons difficiles et adoptions réussies

Anita passe beaucoup de temps à éduquer Morrisson, un American staff qui vit très mal son enfermement. Il y a quelques temps, il a mordu un des bénévoles et Anita ne veut plus qu’un tel accident se reproduise. De nombreuses séances de dressage seront nécessaires pour que Morrisson ne soit plus sur la défensive et qu’il reprenne confiance en l’être humain. Mais Anita croit en lui et dans sa capacité à changer, comme nous le montre l'extrait suivant !