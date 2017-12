Pourquoi Mathilde Seigner a quitté la série "Sam" ?

Pour Mathilde , il était hors de question de rempiler pour une deuxième saison. Malgré le succès de la série et ce rôle qui semblait taillé sur mesure pour elle, l'actrice n'avait pas le cœur à renouveler l'expérience.

La perte d'une amie...

La comédienne de 49 ans n'est pas une adepte des séries: "Une série, c'est fastidieux. Et puis, moi, j'aime bien faire un film ou un téléfilm et passer à autre chose. Je n'aime pas rester dans la peau d'un personnage trop longtemps", expliquait-elle au journal Le Parisien.

Elle avait accepté le rôle la première fois pour faire plaisir à son amie réalisatrice, Valérie Guignabodet avec qui elle avait tourné sur le film Mariage !. Mais suite au décès de celle-ci, en 2016, Mathilde n'avait plus le cœur de s'y remettre.

" Je n'ai plus l'âge "

Attirée par le ton et l’originalité de la série, Mathilde ne regrette pas du tout l'expérience. Mais elle pointe le coté fatigant de ce rythme de travail: "C'était speed même si c'était dans des conditions très, très confortables. A la fin, j'avais une overdose... J'avais six fois plus de texte que pour un grand rôle au cinéma et ça a duré quatre mois, presque cinq, non-stop. Maintenant que j'en ai fait l'expérience, je ne pense pas que je referais d'autres séries. Je n'ai plus l'âge, c'est trop dur."

C'est donc sans regret qu'elle cède sa place à la tout aussi piquante et attachante Natacha Lindinger que vous pourrez retrouver ce jeudi 4 janvier sur La Une pour 3 nouveaux épisodes de Sam.