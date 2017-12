La série "Sam" arrive bientôt avec une saison 2 !

Natacha Lindinger succède à Mathilde Seigner et reprend le rôle-titre de Sam, la célèbre prof de français réputée pour son franc-parler, celle que les élèves adorent et que ses collègues détestent…

Cette saison, l'enseignante a décidé de prendre sa vie en main. Mère et avant tout femme, elle va s’installer avec Xavier, son amoureux qui est aussi le principal du collège… pour se lancer dans une vie conjugale et familiale plus conventionnelle. On craint le pire... !