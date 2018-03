"Royal pains" prend soin de vos après-midi !

À partir du lundi 26 mars, découvrez la saison 5 tous les jours à 16h10 sur La Deux.

Six mois après son accident et la mort de Boris, Hank est de nouveau sur pied. Pendant son absence, Evan et Divya ont pris les choses en main.

Ils ont engagé de nouveaux intérimaires pour assurer le bon fonctionnement de HankMed et ainsi remplacer le service des urgences, toujours indisponible. Mais le retour de Hank inquiète Evan qui a du mal à laisser son ami reprendre du service...