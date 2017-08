De Grey's Anatomy à Royal Pains : ces séries médicales qui ont la cote

Avec ses 13 saisons à son actif, la série Grey’s Anatomy est devenue en quelques années culte dans le genre ! Et ce n’est pas fini, le personnage de Meredith Grey renfile sa blouse blanche pour une quatorzième saison. Toujours en cours de tournage, elle sortira sur les écrans américains le 28 septembre. C’est l’acteur Giacomo Gianniotti, le séduisant docteur Andrew DeLuca, qui a révélé un aperçu inédit du script dévoilant le titre du premier épisode " Break Down the Home " sur son compte Instagram.