Séries : le top 5 des duos de flics

Impossible de passer à côté de l’inéluctable duo d’enquêteurs de la série Sherlock : Sherlock Holmes et le docteur Watson. La série revisite les aventures des deux acolytes transposées au XXIème siècle. Le tandem formé par Benedict Cumberbatch et Martin Freeman fonctionne à merveille. À tel point qu’on les retrouve également ensemble dans " Le Hobbit : La Désolation de Smaug " respectivement dans le rôle du dragon Smaug et de Bilbo le hobbit. Après 4 saisons et autant de nominations aux Emmy Awards, le duo fascine toujours autant et déchaine les foules.