Que vont devenir les deux actrices de Rizzoli & Isles ?

Angie Harmon a confié à un magazine américain que le duo qu'elle formait avec Sasha Alexander (Isles) serait ce qui lui manque le plus. Elle redevient maintenant une mère au foyer : "Lorsque j’ai accepté de jouer dans “Rizzoli & Isles”, je venais de déménager avec mes trois enfants sur la côte est. Je quitte donc Hollywood et mets ma carrière en suspens pour m’occuper entièrement d’eux.". Sasha Alexander, de son côté, n’a pas encore rempilé pour un nouveau projet non plus. Affaire à suivre donc...