Soirée spéciale Expo 58 : un tournant dans l’histoire de Bruxelles !

À 22h25, "Retour aux sources" vous présente un documentaire inédit qui dévoile les intrigues, les coulisses et les secrets qui entourent l’Exposition Universelle de Bruxelles en 1958.

Un évènement marquant dans l’histoire de la Belgique et de sa capitale et qui a entraîné d’importants bouleversements et travaux dans la ville de Bruxelles, dont le fameux Atomium, construit pour l’occasion.

D'une ville provinciale à une capitale moderne

En 1958, Bruxelles accueillait la première exposition universelle d’après-guerre. Cet évènement de grande ampleur va profondément transformer le visage de la ville : tunnels routiers, parking à étages, aéroport ultra moderne, premiers gratte-ciels… Trois ans de travaux suffisent à effacer l’image de ville provinciale au profit d’une capitale moderne.

Lors de l’exposition universelle, la Belgique démontre également le talent et les prouesses de ses ingénieurs. Imaginé par André Waterkeyn, l’Atomium devient une fierté nationale et le symbole de la capitale belge.

Ce film est un voyage à travers le temps qui s’arrête également dans les années 60 et 70. Cette période est marquée par des projets urbanistiques controversés imaginés dans la foulée de l’exposition universelle.

Des invités de marque

Pour commenter le documentaire, Élodie a invité Odette Mot, ancienne chef des hôtesses de 1958, une bruxelloise de 90 ans qui a connu tous ces changements de la ville ainsi que Claire Billen, ancienne professeur à l’ULB en géographie urbaine et aménagement du territoire et qui a signé des articles dans le livre "L’expo 58, un tournant dans l’histoire de Bruxelles".

Rediffusion sur La Trois le samedi 14 avril à 21h05 et le jeudi 26 avril à 14h30.