Soirée événement : la RTBF vous emmène sur la lune !

Pour continuer votre soirée sur la lune en beauté, on enchaîne avec le film de Ron Howard sorti en 1995, "Apollo 13". Primé aux Oscars et aux BAFTA, notamment dans les catégories meilleur son et meilleur décor, le long-métrage retrace la troisième mission spatiale de la NASA en 1970. Mission qui a mal tourné et où la phrase culte "Houston, nous avons un problème" s’est fait entendre… Un des réservoirs d’oxygène venait d’exploser à la 55e heure du vol et à 205 000 miles de la Terre.

Tom Hanks prête ses traits à l’astronaute Jim Lovell, aux côtés de Bill Paxton, Gary Sinise, Ed Harris, et Kevin Bacon.