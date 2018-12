Les animateurs de la RTBF prouvent qu'alcool et conduite ne font pas bon ménage...

Boire ou conduire, il faut choisir !

C’est ce que nous allons démontrer lors d'une grande soirée consacrée au permis de conduire ce jeudi 20 décembre sur La Deux, un prime au cours duquel vous aurez la chance de remporter une voiture !

Dans le but d’illustrer les dangers de la conduite sous influence d’alcool et les conséquences sur les réflexes, Joëlle Scoriels, présentatrice de la soirée avec Kody, a invité ses collègues de la RTBF à faire une entorse au règlement… Et ce n’est rien de dire que Maximilien Dienst de Max et Vénus, Cédric Wautier d’Une brique dans le ventre, le journaliste sportif Benjamin Deceuninck et la comédienne Bérénice Baoo s’en sont donné à cœur joie, la preuve en images !