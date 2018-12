Joëlle Scoriels est-elle une accidentée de la vie ?

Pour présenter la soirée à ses côtés, Joëlle pourra compter sur un acolyte de choix, l’humoriste Kody. "Moi je vais battre la mesure durant tout le direct, et Kody va provoquer les ruptures de rythme de nature à faire swinguer le tout" annonce celle qui se réjouit déjà de travailler avec.

"C’est un homme très drôle et spontané mais aussi fin et gracieux, je sais que le duo va fonctionner délicieusement." confie-t-elle. On est certain que ces deux-là formeront la paire !