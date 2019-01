Découvrez les meilleurs moments de "(RE)passe ton permis !"

Vous avez prévu de boire sans compter lors des fêtes ? Les visages de la RTBF vous rappellent les dangers de l’alcool au volant dans un petit test pratique qu’ils ne sont pas prêts d’oublier…

Dans le but d’illustrer les dangers de la conduite sous influence d’alcool et les conséquences sur les réflexes, Joëlle Scoriels a invité ses collègues à faire une entorse au règlement… Et ce n’est rien de dire que Maximilien Dienst de Max et Vénus, Cédric Wautier d’Une brique dans le ventre, le journaliste sportif Benjamin Deceuninck et la comédienne Bérénice Baoo s’en sont donné à cœur joie, la preuve en images !

Une épreuve encadrée et sur circuit fermé, bien entendu. Nous rappelons qu’il est interdit de prendre le volant avec plus de 0,22mg d’alcool par litre d’air expiré.