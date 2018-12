50 ans du permis de conduire : Joëlle Scoriels et Kody vous offrent une voiture !

1. Rendez-vous sur RTBF Auvio. 2. Créez un compte en cliquant sur "S’inscrire" en haut à droite de votre écran. > Possibilité de s’inscrire directement via Facebook, Google ou par e-mail. 3. Connectez-vous à votre compte RTBF Auvio. 4. Rendez-vous ce jeudi 20 décembre dès 20h35 sur rtbf.be/permis pour répondre au questionnaire 5. Répondez aux questions du test 6. En fin de questionnaire, si vous êtes bien connecté, vous n’aurez plus qu’à confirmer vos données de participants (adresse, etc.) avant de valider votre participation. > Notez qu’il sera encore possible de créer un compte à cette étape si ça n’était pas encore fait. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et en fonction de la proximité avec la question subsidiaire.