Sommes-nous tous menacés par le diabète ?

Un Belge sur vingt est diabétique tandis que les chiffres ne cessent d’augmenter. Chaque année le nombre de malades augmente de 5%.

Il faut souvent plus de 10 ans pour que la maladie soit diagnostiquée. À ce stade, les complications sont toujours graves. Le diabète est la première cause d’infarctus du myocarde. C’est aussi la première cause de cécité, d’amputation et d’insuffisance rénale.

Une étude américaine récemment publiée démontre qu’un régime vegan peut prévenir les risques de diabète et de pré-diabète…

La question se pose de plus en plus : comment lutter contre le diabète ?

Comment vit-on au quotidien avec cette maladie ? Et la politique de prévention est-elle efficace ? Franck Istasse vous propose de répondre à ces questions dans un reportage percutant dans "Questions à la Une" ce mercredi 21 février à 20h20 sur La Une.