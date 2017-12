Sécurité nucléaire, le grand mensonge : un documentaire événement

Il y a 400 réacteurs nucléaires répartis sur la surface de la Terre conçus, pour la majorité d’entre eux, à une époque où une attaque terroriste contre ces installations n'était pas envisageable. Aujourd’hui, ces réacteurs sont exposés à des attaques d'origines multiples.

Avec le développement des nouvelles technologies, le risque d'attaques cyber est de plus en plus présent. Voilà pourquoi les services de renseignements évaluent en permanence la menace et les types d'offensives que les sites nucléaires risquent de subir.

Mais est-ce suffisant ?

Les États demandent aux exploitants d’augmenter toujours plus leurs protections. Or l'industrie nucléaire mondiale se porte mal. Dans ces conditions, l'industrie nucléaire a-t-elle encore les moyens de financer la sécurité indispensable pour faire face au risque terroriste actuel ? Les États et l'industrie nucléaire sont-ils vraiment capables de garantir notre sécurité ?

En enquêtant à travers ces quatre grands pays nucléarisés et en interrogeant experts et politiques, dont le député Ecolo Jean-Marc Nollet, ce film répond à cette question fondamentale qui nous concerne tous.