Se marier sans amour pour obtenir un titre de séjour, seriez-vous prêt à le faire ?

"Ce que je désire, c'est juste avoir des papiers et ne plus vivre dans la peur", confie un jeune homme vietnamien. Pour pouvoir travailler librement et non plus comme un esclave dans son pays, il est prêt à donner beaucoup d'argent pour un "mariage blanc".

Quand un des partenaires se fait duper par l'autre, on parle d'un "mariage gris" : Gaetane a été victime de ce type d'escroquerie sentimentale. Après une idylle de quelques mois, elle décide de se marier avec son compagnon libanais. Une fois le permis de séjour en poche pour le jeune homme, Gaetane découvre le vrai visage de son prince.