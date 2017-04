L'avenir de la télé et les électrosensibles dans Questions à la Une

La télévision classique, celle que l’on regarde dans son canapé à heure fixe, reste encore de loin la manière la plus courante de consommer des contenus audiovisuels en Belgique. Mais pour combien de temps encore ? A l’heure où Internet et la consommation sur smartphones ou tablettes sont en train d’exploser, les téléspectateurs prennent le contrôle. Ils peuvent désormais consommer leurs vidéos n’importe où et n’importe quand. De nouveaux acteurs surpuissants tels que Youtube ou encore Netflix s’inscrivent parfaitement dans ces tendances et pourraient très rapidement faire de l’ombre aux chaines de télévision. Le petit écran, de plus en plus délaissé par la jeune génération, serait-il alors en péril ?

L’équipe de Questions à la Une s’est intéressée aux bouleversements majeurs et inédits auxquels est confrontée la télévision aujourd’hui.

Une enquête de Guillaume Wollner et Marie Dessy