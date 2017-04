Questions à la Une s'intéresse aux mères porteuses

Ventres à louer, fabriques de bébés… La gestation pour autrui traîne dans son sillage une image sulfureuse. Les mères porteuses seraient motivées par l’appât du gain. Elles abandonneraient leurs enfants à la naissance au profit de couples ayant payé le prix fort à des agences internationales pour assouvir leur désir d’enfants. Pourtant, les mères porteuses ont rarement la parole. On sait peu de choses de leurs motivations et de la manière dont elles vivent ces grossesses pour autrui. S’attachent-elles à ces bébés ? Gardent-elles le contact après la naissance ? Sont-elles rémunérées ? Nous sommes donc allés à leur rencontre en Ukraine, aux Etats-Unis, en Belgique aussi. Les réalités économiques et éthiques sont très différentes d’un pays à l’autre. Entre GPA éthique et tourisme procréatif, les mères porteuses nous livrent leur part de vérité.

Une enquête de Véronique Fouya