Questions à la Une récompensée par le Prix Belfius

Questions à la Une 1 - Adoptions forcées : c'est arrivé près de chez vous ? En novembre dernier, les autorités flamandes et les évêques de Belgique présentaient des excuses officielles aux victimes d'adoptions forcées. Jusque dans les années 80, des centaines d'enfants ont été arrachés à leur mère dans des institutions du nord du pays, avec la complicité de l'Eglise. Comment de telles pratiques ont-elles été possibles ? Ont-elles aussi eu lieu à Bruxelles et en Wallonie ? Questions à la Une mène l'enquête et part à la rencontre de ces mères et enfants adoptés. Une enquête d'Annick Capelle, Michel Boulogne, Serge Schots et Sébastien Dubetz 2 - Naître à 500 grammes : la vie à quel prix ? Séréna est née à 23 semaines. C'est exceptionnel en Belgique. Un bébé à terme reste 40 semaines dans le ventre de sa mère. L'extrême prématurité se situe en dessous de 26 semaines d'âge gestationnel. Ces situations sont peu fréquentes mais, elles soulèvent des questions éthiques, suscitent beaucoup de réflexion, de discussions à l'intérieur des équipes médicales, entre les soignants et les parents. Faut-il prendre en charge activement ces bébés à la limite de la viabilité ? Faut-il les laisser s'éteindre sereinement ? Que peut-on faire lorsque leur état de santé se dégrade et met en péril une vie de qualité ? Quelles sont les séquelles de cette extrême prématurité ? Questions à la une a rencontré ceux qui affrontent ces problématiques en première ligne. Aujourd'hui, c'est le vide juridique autour de la prise en charge de ces prématurés extrêmes. Faut-il légiférer ou pas cette zone qualifiée de grise par les médecins ? Un Questions à la une tourné dans les services de néonatologie intensive en Belgique, en Suède au moment de décider du sort de ces petits êtres de 500 grammes. Une enquête de Dominique Burge