"Questions à La Une" : L'obésité / Les soins à domicile

Pour y arriver, la stratégie tient en 3 points : augmenter ses revenus, économiser le maximum et investir ce qu'on a épargné pour amasser le plus vite possible, afin de ne plus dépendre d'un salaire. Un portrait de Francine, 57 ans, et Marc, 30 ans, qui ont arrêté de travailler, et de Vincent, 28 ans, qui est en chemin vers la retraite.