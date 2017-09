Questions à la Une fait sa rentrée avec les dynasties politiques belges

Pendant des semaines, les caméras de l'émission ont suivi le quotidien de ces "fils et filles de". Nous avons rencontré notamment Frédéric Daerden, Alexander et Herman De Croo, Fabian et Olivier Maingain, Julien Uyttendaele et Laurette Onkelinx. Exceptionnellement, ils dévoilent la face personnelle de leur engagement politique. Et, avec eux, nous verrons si leur héritage leur a ouvert une voie royale en politique ?

