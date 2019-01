"Questions à la Une" : 2 questions sur notre alimentation

L'avocat, plébiscité par les nutritionnistes comme par les maraîchers et les gastronomes, est au coeur d'un marché lucratif. La consommation de ce fruit délicieux a pourtant des conséquences négatives sur l'environnement : des forêts effacées de la carte, un marché qui alimente les narcotrafiquants, 500 milliards de litres d’eau par an, et un avocat du futur, bientôt génétiquement modifié…

L’envers du décor est à découvrir dans l’enquête de Anne-Fleur Delaistre et de François Pomes.