Quelle justice pour les victimes d'inceste ?

Le magazine Questions à la Une mène l’enquête au sein de la société belge. Tous les thèmes sont permis à condition de répondre à la question que le magazine met en une ! Le mot d’ordre de l’émission est simple : mener l’enquête dans un esprit " poil à gratter ", sur un ton à la fois pertinent et impertinent et " avec le pied dans la porte " s’il le faut ! Ce magazine d’investigations est présenté par Franck Istasse. Au côté des enquêtes, la rédaction vous propose des reportages en immersion, le portrait de personnalités (connues et inconnues) ainsi qu’un retour sur une enquête précédemment diffusée.