Qestions à la Une suit la filière porcine wallonne

Des greffes d’organes de porcs chez l’homme, ce n’est plus de la science-fiction

Cela fait près d’un siècle que la recherche médicale a commencé à se pencher sur l’utilité des porcs dans le traitement de certaines maladies ; lorsque dans les années 1920, on a découvert que l’insuline du porc était très similaire de celle de l’homme. Dès les années 1949, l’insuline de porc (et également l’insuline bovine) a donc été employée pour soigner les patients diabétiques. Jusque dans les années 1980 et la fabrication de l’insuline de synthèse, des dizaines de milliers de personnes ont survécu au diabète grâce à de l’insuline porcine… Regardez l'interview du Professeur Pierre Gianello, pour en savoir plus.